Contagi a macchia d’olio nel settore della logistica: “Centinaia di casi tra Bartolini, Tnt e Sda”



Dopo i 107 casi accertati in Bartolini, ora Brt, in zona Roveri a Bologna, a cui se ne aggiungono altri due, si diffonde a macchia d’olio il contagio di Coronavirus tra i magazzini della logistica della provincia. Carpeggiani (SiCobas): “Infezioni riscontrate anche in Tnt, Cdl e Sda. Chiediamo che i lavoratori vengano messi in quarantena retribuita e sottoposti tutti a tampone”.

