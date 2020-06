Contributi a fondo perduto, al via le domande: chi può fare richiesta e come



Via alle domande per accedere ai contributi a fondo perduto riservati alle imprese e ai titolari di partita Iva che hanno subito un calo di almeno un terzo del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto all’anno precedente. Le richieste dovranno essere inoltrate per via telematica: vediamo chi può accedere, a quanto ammonta il contributo e come presentare l’istanza.

