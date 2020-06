I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coppia di influencer adotta bimbo cinese autistico, ma poi lo rimanda indietro



Dopo due anni dalla sua adozione, il piccolo Huxley (bimbo autistico di quattro anni) è stato riportato indietro per essere affidato ad una nuova famiglia. Le due persone che lo avevano “accolto”, noti influencer statunitensi, non si sono sentiti all’altezza della situazione: un diritto di genitori e figli, peccato per lo sfruttamento economico..

