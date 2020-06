Coronavirus, dalla Cei nuove regole per i matrimoni: stop all’obbligo di mascherina per gli sposi



Da oggi, sabato 27 giugno, al via la celebrazione dei matrimoni senza obbligo di mascherina per i futuri sposi. È quanto ha riferito la Conferenza Episcopale Italiana (Cei) che dà notizia della risposta ad un quesito posto dagli stessi vescovi al ministero dell’Interno. Ma, si specifica, “resta per il sacerdote l’indicazione di proteggere le vie respiratorie con un dispositivo e di mantenere la distanza di almeno un metro”. Stop anche all’uso dei guanti monouso per la distribuzione della Comunione a messa.

