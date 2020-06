Coronavirus: due nuovi focolai in Val d’Ossola, almeno 13 persone contagiate



Due nuovi focolai di Coronavirus si registrano in Italia, precisamente in Val d’Ossola, in Piemonte: si tratta al momento di 13 persone risultate positive dopo essere venute in contatto con due lavoratori frontalieri, uno che lavora in Canton Vallese, l’altro in Canton Ticino. L’Asl rassicura: “Nostro sforzo è di allargare le indagini sui luoghi da dove sono partiti i contagi”.

