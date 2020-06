Coronavirus e nuove regole per viaggiare in aereo, dal 26 giugno addio al bagaglio a mano



Da oggi, venerdì 26 giugno, entra in vigore per i passeggeri del trasporto aereo il divieto di imbarcare il bagaglio a mano sia sui voli nazionali che su quelli internazionali. Sarà consentito portare solo qualche piccolo effetto personale come borse o zaini che potranno essere depositati nello spazio sotto al sedile di fronte al posto assegnato. Vietato, come si legge nella comunicazione di Enac, l’utilizzo delle cappelliere.

