Coronavirus, qual è il vaccino annunciato dal ministro Speranza che potrebbe arrivare a fine anno



Si chiama ChAdOx1 nCoV-19 il vaccino anti-Coronavirus in fase di sperimentazione messo a punto dalla Oxford University in collaborazione con l’azienda Advent Irbm di Pomezia. Il ministro Roberto Speranza ha sottoscritto con altri partner europei e con il colosso farmaceutico Astrazeneca un accordo che prevede l’approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi entro la fine dell’anno: ecco come funzione e a che punto è la sperimentazione.

Continua a leggere



Si chiama ChAdOx1 nCoV-19 il vaccino anti-Coronavirus in fase di sperimentazione messo a punto dalla Oxford University in collaborazione con l’azienda Advent Irbm di Pomezia. Il ministro Roberto Speranza ha sottoscritto con altri partner europei e con il colosso farmaceutico Astrazeneca un accordo che prevede l’approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi entro la fine dell’anno: ecco come funzione e a che punto è la sperimentazione.

Continua a leggere

Continua a leggere