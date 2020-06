Coronavirus, ultime notizie



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 13 giugno. In italia 236.305 contagi, 56 decessi registrati dall’ultimo bollettino. Conte, Speranza e Lamorgese ascoltati dai pm di Bergamo per la mancata zona rossa di Alzano e Nembro. Oltre 7,5 milioni di contagi da Covid-19 nel mondo.

