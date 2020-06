Coronavirus, ultime notizie:



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 14 giugno. 236.651 contagi da Coronavirus in Italia, oltre 7,5 milioni di casi nel mondo. Il Ministro Speranza ha firmato l’accordo per l’approvigionamento di 400 milioni di dosi di vaccino. Da lunedì 15 giugno riaprono cinema, teatri, sale per concerti, centri termali e sale giochi.

