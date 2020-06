Coronavirus, ultime notizie:



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 15 giugno. 44 morti nelle ultime 24 ore e 236.989 contagi totali, oltre 7,5 milioni di casi nel mondo. Da oggi riaprono cinema, teatri, sale per concerti, centri termali, sale giochi in tutta Italia; l’app Immuni è operativa su tutto il territorio nazionale.

