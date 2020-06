Coronavirus, ultime notizie:



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 17 giugno. 237.500 contagi totali in Italia, 34 morti e 1.516 guariti nell’ultimo bollettino. Al via oggi gli esami di Maturità con mascherine e distanziamento. Oltre 8 milioni di casi nel mondo, è allarme a Pechino: scuole chiuse e livello di allerta innalzato dopo la scoperta di nuovi focolai.

