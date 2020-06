Coronavirus, ultime notizie: arrivano le linee guida per il rientro a scuola a settembre



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 25 giugno. 190 nuovi contagi in Italia e 30 decessi nell’ultimo bollettino della Protezione Civile. Oltre 9,1 milioni di contagi nel mondo, un milione solo nell’ultima settimana. Il Ministro Speranza: “Mascherine e distanziamento fino al vaccino”. In mattinata la Azzolina presenta le misure per la ripresa a settembre. Ma i presidi bocciano le linee-guida.

