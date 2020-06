I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ultime notizie, Conte: “Scuole riaperte a settembre con le lezioni in presenza”



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 4 giugno. 233.836 contagi in Italia, oltre 6,4 milioni di contagi nel mondo. Conte in conferenza stampa ha ribadito che il Coronavirus non è sparito, ma che è importante concentrarsi su un progetto che rilanci l’Italia dopo la pandemia. Il Premier ha assicurato che la scuola riprenderà a settembre con lezioni in presenza promettendo un nuovo piano di rilancio economico per tutto il Paese.

