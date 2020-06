Coronavirus, ultime notizie: in America Latina superati i 2 milioni di contagi



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 23 giugno. 221 nuovi contagi, 23 decessi e 533 guariti nell’ultimo bollettino. Continuano a calare i pazienti in terapia intensiva. Oltre 9 milioni di contagi nel mondo di cui otre 2milioni in America Latina secondo i dati della John Hopkins University. L’OMS: “Il desametasone è un potenziale salvavita”.

