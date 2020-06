I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ultime notizie: in Italia meno di 200 nuovi contagi nelle ultime 24 ore



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 5 giugno. 234.013 i contagi da Coronavirus in Italia, 177 nuovi casi registrati ieri, di questi 84 solo in Lombardia. Da lunedì app Immuni operativa nelle regioni pilota. Oltre 6,5 milioni di casi nel mondo, cresce il contagio in America Latina. Il Brasile supera l’Italia per numero di morti Covid.

