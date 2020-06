I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ultime notizie: inizia oggi la sperimentazione dell’app Immuni



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 8 giugno. In Italia 234.998 i contagi totali, 53 decessi e 759 guariti nella giornata di ieri, 7 milioni di casi nel mondo. App Immuni operativa a partire da oggi nelle regioni Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia. New York riapre dopo oltre due mesi di lockdown.

