Coronavirus, ultime notizie: l’America Latina fa paura, i casi salgono a 1,8 milioni



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 18 giugno. Registrati 329 nuovi casi in Italia, di cui 242 nella regione Lombardia. Conte agli Stati Generali: “Siamo stati i primi a uscire dalla pandemia, saremo i primi ad affrontare la ricostruzione”. Oltre 8,1 milioni di contagi nel mondo: molte aree di Pechino tornano in lockdown, è ancora allarme in America Latina dove i morti sono oltre 86mila.

