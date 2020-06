Coronavirus, ultime notizie: quasi 8 milioni e mezzo di contagi nel mondo



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 19 giugno. 333 nuovi contagi (216 in Lombardia) e 66 morti registrati nell’ultimo bollettino in Italia. Quasi 8,5 milioni di contagi nel mondo. Secondo uno studio Iss, nelle acque di scarico di Milano e Torino c’erano tracce del virus SARS-CoV-2 già a dicembre 2019. Proseguono gli Stati Generali dell’Economia voluti dal Governo Conte. Rientra l’emergenza a Pechino, nuovi focolai in Germania.

