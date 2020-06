Coronavirus, ultime notizie: quasi 9 milioni di casi globali, indice Rt in Germania schizza a 2,88



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 22 giugno. 24 morti e 440 guariti nell’ultimo bollettino, salgono a oltre 8,7 milioni i contagi da Coronavirus nel mondo. Si sono conclusi gli Stati Generali dell’Economia, il premier Conte ha presentato il piano di rilancio: “Dobbiamo reinventare il Paese”. Emergenza in Brasile, dove i morti sono 50mila. Allerta in Germania: l’indice Rt schizza a 2,88.

