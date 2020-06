Cosenza, trovano una borsa con 500 euro e la portano dai carabinieri: era la paga di una badante



A Cosenza due giovani argentini arrivati in città alla ricerca di un lavoro hanno trovato per strada una borsa e hanno visto che all’interno c’erano 500 euro. Non ci hanno pensato due volte a consegnarli ai Carabinieri per farli restituire alla legittima proprietaria, una badante che aveva appena ricevuto lo stipendio.

