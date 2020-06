Cressida Bonas, la ex di Harry non rimpiange la vita da principessa: “Con lui ero piena di paure”



La storica ex fidanzata del principe Harry, al suo fianco tra il 2012 e il 2014 racconta il periodo di stress e paure vissuto all’epoca della loro relazione. La vita da principessa non faceva per lei: “Temevo di fallire, di essere rifiutata, di non essere perfetta”. Dopo la separazione, ha trovato se stessa nella carriera di attrice: “Ora so quello che voglio”.

