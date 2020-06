I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Crisi Belen-De Martino, lo strano post di Jeremias Rodriguez: “Avere non è amore”



Messaggio enigmatico e misterioso del fratello di Belen Rodriguez, proprio nei giorni in cui si parla della presunta e tanto chiacchierata crisi tra lei e Stefano De Martino: “Per amare devi sapere che avere non è amore”. Intanto, i due continuano a essere lontani: lei è a Milano, lui a Napoli per lavoro.

Continua a leggere



Messaggio enigmatico e misterioso del fratello di Belen Rodriguez, proprio nei giorni in cui si parla della presunta e tanto chiacchierata crisi tra lei e Stefano De Martino: “Per amare devi sapere che avere non è amore”. Intanto, i due continuano a essere lontani: lei è a Milano, lui a Napoli per lavoro.

Continua a leggere

Continua a leggere