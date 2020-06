Cristiana Pedersoli racconta papà Bud Spencer in un libro: “Sento ancora il suo profumo”



In “Bud. Un gigante per papà” la secondogenita di Carlo Pedersoli rievoca il celebre genitore in una serie di ricordi affettuosi e privati, svelando il lato più umano dell’attore che ha impersonato personaggi cult come Piedone e Bambino. “Volevo raccontare che era altro. Era mio padre” ha spiegato al Corriere, rievocando aneddoti commoventi.

