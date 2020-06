Da luglio arriva il taglio del cuneo fiscale: a chi spetta l’aumento in busta paga fino a 100 euro



Da luglio arriverà il taglio del cuneo fiscale, ovvero un aumento in busta paga per i lavoratori dipendenti che hanno un reddito compreso tra 8.174 e 40.000 euro annui. Andiamo a vedere a chi spetta il taglio del cuneo fiscale e in che misura verrà percepito, per un massimo di 100 euro in più al mese.

Continua a leggere



Da luglio arriverà il taglio del cuneo fiscale, ovvero un aumento in busta paga per i lavoratori dipendenti che hanno un reddito compreso tra 8.174 e 40.000 euro annui. Andiamo a vedere a chi spetta il taglio del cuneo fiscale e in che misura verrà percepito, per un massimo di 100 euro in più al mese.

Continua a leggere

Continua a leggere