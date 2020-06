Davide Basolo sul trono: “Non lo so, ho creduto di poter essere la scelta di Giovanna Abate”



Davide Basolo, il non più misterioso Alchimista di Uomini e Donne, non nasconde la delusione legata al no ricevuto da Giovanna Abate. La tronista gli ha preferito Sammy Hassan, un epilogo messo in conto dal barman spezzino ma che lo ha comprensibilmente lasciato con l’amaro in bocca: “Dopo aver visto I’ultima esterna tra lei e Sammy, ho creduto da qualche parte dentro di me che la scelta potessi essere io”. Ma non chiude completamente le porte all’ipotesi di un eventuale trono.

