Decreto Rilancio, perché le bollette di luce e gas potrebbero aumentare con l’emergenza Covid



Un emendamento a firma di Raciti del Partito Democratico e Manzo del Movimento 5 Stelle, e potrebbe far lievitare in costi in bolletta per luce e gas, aumentando gli “oneri di sistema”. L’idea è quella di aiutare i cittadini più colpiti dalla pandemia, che non riescono a pagare le bollette, facendo pagare in più i cittadini più abbienti. Il Codacons ha chiesto il ritiro dell’emendamento ed è sul piede di guerra.

