“Devo estraniarmi da tutto” dice Tara Gabrieletto, a maggio l’ultima foto con Cristian Gallella



Fanpage.it ha provato a raggiungere Tara Gabrieletto dopo le storie pubblicate su Instagram che facevano presagire una crisi in corso con il marito Cristian Gallella. “Non dirò nulla. Né ora, né mai”, si è scusata lei per motivare la voglia di non aggiungere altro in merito a quanto già detto. Poi ha aggiunto: “Devo estraniarmi da tutto. Bene non sto, vedremo”. La crisi li avrebbe investiti negli ultimi due mesi. L’ultima foto social di coppia risale al 1° maggio.

Continua a leggere



Fanpage.it ha provato a raggiungere Tara Gabrieletto dopo le storie pubblicate su Instagram che facevano presagire una crisi in corso con il marito Cristian Gallella. “Non dirò nulla. Né ora, né mai”, si è scusata lei per motivare la voglia di non aggiungere altro in merito a quanto già detto. Poi ha aggiunto: “Devo estraniarmi da tutto. Bene non sto, vedremo”. La crisi li avrebbe investiti negli ultimi due mesi. L’ultima foto social di coppia risale al 1° maggio.

Continua a leggere

Continua a leggere