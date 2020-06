I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Diletta Leotta: “Leggo di somme assurde rubate in casa mia, l’unica cosa vera è il furto”



Diletta Leotta smentisce le indiscrezioni circolate a proposito del valore della refurtiva portata via dai ladri entrati in casa sua qualche giorno fa, indicato in una cifra compresa tra i 150 e i 160 mila euro. “Leggo di somme assurde rubate in casa”, scrive la conduttrice su Instagram “Peccato che l’unica cosa vera sia stato il furto nell’unico momento in cui sotto casa mia non c’erano i paparazzi”.

Continua a leggere



Diletta Leotta smentisce le indiscrezioni circolate a proposito del valore della refurtiva portata via dai ladri entrati in casa sua qualche giorno fa, indicato in una cifra compresa tra i 150 e i 160 mila euro. “Leggo di somme assurde rubate in casa”, scrive la conduttrice su Instagram “Peccato che l’unica cosa vera sia stato il furto nell’unico momento in cui sotto casa mia non c’erano i paparazzi”.

Continua a leggere

Continua a leggere