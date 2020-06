Diretti in Sicilia, hanno un incidente e scoprono di essere positivi: intera famiglia asintomatica



Tre persone, tutte dello stesso nucleo familiare, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale, e dopo essere state trasportate al Pronto Soccorso, hanno scoperto per caso di essere tutte positive al coronavirus. I tre erano diretti in auto a Palermo. Il sinistro è avvenuto venerdì scorso in provincia di Arezzo.

