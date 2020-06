Disavventura sul traghetto Palermo-Napoli: marinaio finisce in mare, trovato vivo dopo ore



Una storia che per fortuna è finita nel migliore dei modi, ma a bordo del traghetto Palermo-Napoli della Tirrenia si sono vissute ore drammatiche. Un membro dell’equipaggio è finito in acqua e secondo qualcuno si sarebbe gettato in mare volontariamente. Il racconto di un passeggero: “Muoveva un braccio anche se si vedeva non fosse nel pieno delle sue forze”

