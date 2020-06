Divorzio da Brad Pitt, Angelina Jolie rompe il silenzio dopo 4 anni: “Separata per i miei figli”



Ha impiegato 4 anni Angelina Jolie per rendere noti i motivi che l’hanno spinta a chiedere il divorzio dall’ex marito Brad Pitt. “Mi sono separata per il bene dei miei figli”, ammette oggi la star, parlando per la prima volta della decisione di separarsi. Il divo si era già assunto gran parte della responsabilità del fallimento del suo matrimonio, ammettendo la sua dipendenza dall’alcol.

Continua a leggere



Ha impiegato 4 anni Angelina Jolie per rendere noti i motivi che l’hanno spinta a chiedere il divorzio dall’ex marito Brad Pitt. “Mi sono separata per il bene dei miei figli”, ammette oggi la star, parlando per la prima volta della decisione di separarsi. Il divo si era già assunto gran parte della responsabilità del fallimento del suo matrimonio, ammettendo la sua dipendenza dall’alcol.

Continua a leggere

Continua a leggere