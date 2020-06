Dopo la fuga d’amore si inventano sintomi da Covid: fanno chiudere una caserma, denunciati 16enni



I fidanzatini sono stati segnalati alla Procura di Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bologna e dovranno rispondere dei reati di procurato allarme e interruzione di pubblico servizio per la chiusura della caserma dei carabinieri del paese per oltre quattro ore.

