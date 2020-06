I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dramma a Catanzaro, bimbo di 9 anni muore dopo un malore in strada: disposta autopsia



Un bimbo di 9 anni è morto nel pronto soccorso dell’ospedale Pugliese in seguito a un improvviso malore. Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava giocando sotto casa quando ha accusato un forte dolore al petto. Inutile la corsa in ospedale. Disposto l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso.

