Dramma in strada a Lecce, scooter travolto da auto: Luna muore a 16 anni



La vittima è Luna Benedetto, morta praticamente sul colpo a seguito di un impatto tra il motorino su cui viaggiava con un amico e un’auto. Per la ragazzina, che viaggiava come passeggero dello scooter, non c’è stato nulla da fare. Soccorso e ricoverato in gravi condizioni l’amico che guidava il motorino.

