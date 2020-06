I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Droga e materiale pedopornografico: don Bastoni nascondeva la cocaina nella teca delle ostie



Don Alberto Bastoni, il sacerdote di 56 anni sospeso dalla diocesi di Ascoli Piceno perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di materiale pedopornografico, nascondeva piccole dosi di cocaina – circa 3 grammi – nella teca in cui vengono custodite le ostie in chiesa. A casa aveva anche delle siringhe insanguinate.

