I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Due milioni di disoccupati in più entro fine anno: ecco i numeri che nessuno vuol vedere



Nascosto nell’ultima previsione dell’Istat c’è uno scenario da brividi per il lavoro in Italia. 2 milioni di occupati in meno, 1 milione di inattivi in più che nemmeno cercano lavoro. Francesco Seghezzi (Adapt): “È un calo senza precedenti per il mercato del lavoro italiano”. E infanto il governo scommette che al 17 agosto sarà tutto finito.

Continua a leggere



Nascosto nell’ultima previsione dell’Istat c’è uno scenario da brividi per il lavoro in Italia. 2 milioni di occupati in meno, 1 milione di inattivi in più che nemmeno cercano lavoro. Francesco Seghezzi (Adapt): “È un calo senza precedenti per il mercato del lavoro italiano”. E infanto il governo scommette che al 17 agosto sarà tutto finito.

Continua a leggere

Continua a leggere