È morto Roberto Gervaso, giornalista e scrittore: aveva 82 anni



È morto Roberto Gervaso, scrittore e giornalista. Aveva 82 anni. Il decesso in ospedale a Milano, dopo una malattia. Lascia la moglie Vittoria e la figlia Veronica, giornalista del Tg5. Le sue opere sono tradotte negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, Francia, Germania, Giappone, Bulgaria, Polonia, Romania.

