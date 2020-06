Elena Morali e Luigi Favoloso non si sono sposati, il matrimonio con rito Masai non vale in Italia



Elena Morali e Luigi Favoloso non si sono sposati, diversamente da quanto si legge in rete da qualche ora. Partiti per il Kenya, hanno celebrato il tradizionale rito matrimoniale Masai in spiaggia ma la cerimonia, così come l’hanno celebrata i due, ha valore unicamente simbolico. In sostanza, non è legalmente riconosciuta in Italia. “Promessa di matrimonio”, scrive lei su Instagram. Nel senso che se le sono promessi a voce, probabilmente. Le nozze Masai, pratica diffusa tra i turisti, non hanno alcuna attinenza con l’istituto giuridico della “promessa” che regola il matrimonio civile in Italia.

