Eleonora Daniele mostra Carlotta: “Ci aiuterà una tata per il ritorno in tv, distacco doloroso”



Eleonora Daniele posa in copertina con la piccola Carlotta, la figlia nata dal legame con Giulio Tassoni. “È nata con un cesareo” rivela a sorpresa la conduttrice, che avrebbe provato fino alla fine a farla nascere con parto naturale. Con Storie Italiane in pausa estiva, Eleonora si gode la nuova routine domestica, in attesa di tornare al lavoro a settembre: “Ci aiuterà una tata di fiducia, sarà un distacco doloroso”.

