Elettra Lamborghini: “Pubblicate le foto nere e poi siete i peggio razzisti, ipocriti”



Durissima la cantante, che non ha condiviso iniziative simboliche come la pubblicazione dei post del BlackOutTuesday, parlando esplicitamente di ipocrisia: “Solo un hype, voi siete gli stessi che se non vogliono far sbarcare gli immigrati. Se foste tutti così buoni non sarebbe un mondo di mer*a”.

