Elton John paga un’intervento chirugrico alla sua ex fidanzata di 50 anni fa



Elton John è corso in aiuto della sua prima fidanzata, la 76enne Linda Woodrow, che rivolgendosi ai tabloid britannici ha cercato di contattare il noto cantante. Il motivo di questo riavvicinamento è di natura economica: la star ha pagato un delicato intervento alla sua ex fidanzata che non avrebbe potuto fronteggiare le spese. Un ringraziamento nei confronti della sua ex che lo ha aiutato agli inizi della sua carriera.

