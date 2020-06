Emilio Fede, convalidato l’arresto senza misura cautelare: torna a casa



Il Gip di Napoli Fabio Provvisier ha ritenuto valido l’arresto nei confronti di Fede ma non ha emesso nei suoi confronti alcuna misura cautelare dichiarandosi territorialmente incompetente. Gli atti sono stati quindi inviati al Tribunale di Milano per ulteriori decisioni in merito. Fede dunque resta libero ma con l’obbligo di fare immediatamente ritorno in Lombardia dove era detenuto ai domiciliari.

