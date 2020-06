Emilio Fede: “Sono stato arrestato come il peggiore dei delinquenti”



L’ex direttore del Tg arrestato ieri sera in un ristorante di Napoli: “È stato terrorizzante. Mi sono venuti ad arrestare per evasione perché non ho atteso le disposizioni per i servizi sociali. In un ristorante si sono presentati un capitano dei carabinieri, peraltro gentilissimo, con tre militari, come fossi il peggiore dei delinquenti”.

Continua a leggere



L’ex direttore del Tg arrestato ieri sera in un ristorante di Napoli: “È stato terrorizzante. Mi sono venuti ad arrestare per evasione perché non ho atteso le disposizioni per i servizi sociali. In un ristorante si sono presentati un capitano dei carabinieri, peraltro gentilissimo, con tre militari, come fossi il peggiore dei delinquenti”.

Continua a leggere

Continua a leggere