Enac, sanzioni a compagnie che cancellano voli con la scusa del Coronavirus e offrono voucher



L’Enac sta avviando istruttorie per sanzionare le compagnie aeree per il mancato rispetto del regolamento europeo di tutela dei passeggeri, perché “in caso di cancellazioni di voli per cause non riconducibili all’emergenza coronavirus è previsto il rimborso del biglietto e non l’erogazione di un voucher”.

