Erika Preti sgozzata dal fidanzato: si fa verso la sentenza d’appello



Afferrata per i capelli, scaraventata con la testa contro i mobili e sgozzata con un coltello. È la fine di Erika Preti, uccisa dal fidanzato reo confesso per averlo rimproverato di aver fatto cadere delle briciole. Questo il (futile) movente addotto da Dimitri Fricano per il delitto del 2017. L’ex fidanzato di Erika è stato condannato in primo grado e sta per essere giudicato anche in appello.

