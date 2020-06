I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fabrizio Corona non torna in carcere ed esulta sui social: “Vamos, guerriero”



Fabrizio Corona non torna in carcere. La Cassazione ha annullato con rinvio per una nuova valutazione del Tribunale di Sorveglianza, il provvedimento che disponeva dovesse scontare 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico. L’ex re dei paparazzi festeggia la vittoria sui social citando la frase attribuita a Che Guevara.

