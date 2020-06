I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Filippo Bisciglia: “Pamela Camassa non è incinta, non aspettiamo un figlio”



Quella che sembrava come una bomba-gossip si è sgonfiata con una serie di stories su Instagram. Filippo Bisciglia, che comincerà la nuova edizione di “Temptation Island” martedì 7 luglio 2020, ha smentito la gravidanza di Pamela Camassa: “Ragazzi, non è assolutamente vero. Non so perché abbiano scritto una cosa del genere”.

