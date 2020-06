Filippo Magnini e Giorgia Palmas aspettano una bambina, lui: “La mia principessina”



Filippo Magnini e Giorgia Palmas diventeranno presto genitori di una bambina, questo l’annuncio che dà l’ex campione di nuoto pubblicando una foto dell’ecografia su Instagram. Accanto al tenero scatto, l’atleta non riesce a trattenere la felicità e non si risparmia scrivendo parole dolci ed emozionate per l’arrivo della sua “principessa”.

