Filippo Nardi: “Ho avuto sintomi Coronavirus. Ora sono senza lavoro e senza bonus da 600 euro”



L’ex concorrente di Grande Fratello e Isola dei Famosi racconta il periodo difficile che sta attraversando: nei mesi scorsi ha contratto alcuni dei sintomi del coronavirus e al momento si ritrova senza lavoro. “Ho zero entrate al momento e non mi hanno concesso il bonus”, racconta, “potrei cercare lavoro come corriere oppure nei supermercati”.

