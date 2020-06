Firenze, 80enne picchia la moglie con una statuetta di Padre Pio: per la donna 18 punti di sutura



Un uomo di 80 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Avrebbe aggredito la moglie, in una casa nella provincia di Firenze, con una statuetta di oltre un chilo senza un apparente motivo. Già in passato era stato violento nei confronti della donna, che non lo aveva mai denunciato.

